Ultime sei gare del campionato juniores d’elite (gir. B) e ultimi sprazzi di una stagione che vedrà il River Casale, salvo stravolgimenti, salire sul gradino più alto del podio. Avendo vinto ieri con il Vasto Marina (2-1) e potendo sfruttare il pareggio dell’Acqua e Sapone (3-3 a Miglianico), i chietini si sono portati a +10 dalla compagine di mister Naccarella, ponendo quasi la parola fine sulla lotta al primato. Quasi, solo per la matematica, perché da qui alle prossime cinque gare il River Casale potrà conquistare la sicurezza del primo posto. Basteranno altre due vittorie per chiudere i conti e festeggiare.

Ieri è stato un lunedì negativo per le vastesi. Sia il Vasto Marina che il Vasto Calcio sono uscite sconfitte dopo i novanta minuti. La squadra di mister Cesario lo ha fatto contro la capolista, il River Casale, in una gara nella quale i ragazzi del presidente Cirulli erano riusciti a passare in vantaggio proprio grazie alla rete di Pianese, intorno al ventesimo, al seguito di un’ottima azione corale. Successivamente, al venticinquesimo e a fine primo tempo (su rigore), il River si è portato avanti sul 2-1, risultato che poi sarà quello definitivo. Non potendo contare su Villamagna, Bozzelli, Giacobbe, Ciccotosto, Forte e Capezio, mister Cesario ha cercato comunque di portare punti a casa, senza però riuscirci. Seconda sconfitta delle ultime quattro partite per il Vasto Marina, relegato al quarto posto con l’inseguitrice Cupello a cinque punti di distanza. Per il Vasto Calcio una possibilità di accorciare sulla rivale Torre Alex sprecata ieri a Cepagatti. I padroni di casa hanno chiuso la gara sull’1-0, facendo diminuire, se non spegnere, le speranze di salvezza dei vastesi. La squadra del presidente Giannone sarà di scena sul campo del Delfino Flacco Porto la prossima settimana.

Sorridono, invece, sia il Cupello che il San Salvo. I rossoblù lo fanno riuscendo a superare per 1-0 il Sambuceto, in una gara povera di emozioni. A realizzare il gol decisivo ci ha pensato Molisani intorno al sessantesimo, regalando il diciassettesimo punto di questo girone di ritorno alla propria squadra. Periodo più che positivo per i ragazzi di mister Panfilo Carlucci, autori di una buona seconda parte di stagione e attualmente quinti in classifica. Da registrare l’esordio di Giovine (classe 2000), di Di Silvio e Di Virglio (classe 1999), quest’ultimo ha sfiorato anche il gol, trovando solo la traversa a dirgli di no. In campo sei ragazzi del ’99 e un 2000 nell'ultima parte della gara. Prossima settimana i rossoblù affronteranno la capolista River Casale, cercando di bloccare la corsa vincente di una formazione diretta verso la vittoria del campionato. Al completo il San Salvo avrebbe sicuramente dato del filo da torcere a molte squadre quest’anno, ma mister Di Nardo solo ieri ha potuto contare sul ritorno di Colitto e D’Aulerio, potendo anche assicurarsi la presenza del giovane Tafili. Con loro non è stato difficile superare in casa la Spal Lanciano, chiudendo il match sul 3-1. Partita praticamente dominata dai biancazzurri che avrebbero potuto segnare diverse reti in più. La prima della gara è arrivata intorno al trentesimo, firmata da Petrino servito dal compagno Colitto. Il raddoppio, firmato al cinquantacinquesimo, è stato siglato proprio da quest’ultimo, bravo a liberarsi da un avversario fuori area e a calciare direttamente in porta (2-0). Successivamente, al settantacinquesimo, Iuliani ha chiuso definitivamente i conti. Nel finale, il gol della bandiera dei lancianesi ha concluso la partita. La prossima settimana i sansalvesi saranno di scena ad Atessa contro il Mario Tano. Siamo vicini ai titoli di cosa di questa stagione. Poche gioie per le realtà locali che, comunque, vorranno cercare di chiudere al meglio un’annata poco soddisfacente (a livello di risultati).

Tutti risultati della ventunesima giornata

Miglianico-Acqua e Sapone 3-3

RC Angolana-Atessa Mario Tano 4-1

River Casale-Vasto Marina 2-1

Francavilla-Il Delfino Flacco Porto 1-1

San Salvo-Spal Lanciano 3-1

Torre Alex Cepagatti-Vasto Calcio 1-0

Sambuceto-Cupello 0-1

La classifica

River Casale 58

Acqua e Sapone 48

RC Angolana 43

Vasto Marina 42

Cupello 37

Il Delfino Flacco Porto 33

Sambuceto 30

Miglianico 28

San Salvo 26

Francavilla 23

Torre Alex Cepagatti 22

Spal Lanciano 15

Vasto Calcio 11

Atessa Mario Tano 1