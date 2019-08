Sarà il giornalista e scrittore Paolo Brosio il testimonial della Cena del cuore, evento di solidarietà che si terrà il 10 marzo a Casalbordino.

"Il noto personaggio - si legge in un comunicato stampa degli organizzatori - interverrà presso la Chiesa del Santissimo Salvatore, in Largo Chiesa Madre, dove sin dalle ore 17 accompagnerà i fedeli che interverranno nella recita del Santo Rosario cui seguirà la Santa Messa, al termine della quale il giornalista si intratterrà con i presenti per una breve testimonianza a presentazione del suo nuovo libro: I misteri di Maria. I presenti si ritroveranno alle 20,30 presso il ristorante dell'Hotel Calgary per una cena di beneficenza. La Cena del cuore ha il dichiarato obiettivo di raccogliere fondi per la realizzazione di un ospedale a Medjugorje ed in particolare arrivare a mezzo milione di euro per l'apertura del cantiere. Quasi metà del cammino è stato compiuto e si sta lavorando per il raggiungimento del primo step di questo progetto, hanno riferito gli organizzatori. Coloro che sono interessati a parteciparvi possono contattare i seguenti numeri: Ida 340.95.74.262; Franco 348.90.12.645; Nicola 380 37.07.033".