Una inconsueta e bellissima esperienza quella di ieri per i 5 atleti della Podistica Vasto, Katia Di Lello, Gianluca Evangelista, Pasquale Cuccaro, Nicola Delli Benedetti, Daniele Altieri impegnati nel Winter Trail di Rocca Calascio. Un impegnativo percorso tra le bellezze di Rocca Calascio (L'Aquila) con salite e discese che hanno fatto raggiungere ai podisti la rocca, location di importanti set cinematografici, a 1500 metri di altitudine.

Per la spedizione vastese ottima la prova di Daniele Altieri, alla prima esperienza su un tracciato difficile come quello del trail, che ha chiuso in 16ª posizione con il tempo di 1h11'. Bene anche Katia Di Lello tra le donne.

In questa ultima domenica di febbraio si è gareggiato anche in strada. E' andata molto bene per Fabio Zara, neo arrivato in casa Podistica Vasto, impegnato nella preparazione della 100 km. del Passatore. A Treviglio è andato come sembre bene Nicolino Catalano. Zuzu, nonostante le condizioni atmosferiche avverse, ha chiuso la mezza maratona in 1h18'.

"Anche in questo fine settimana i nostri portacolori si sono fatti valere - commenta Antonia Falasca, presidente della società biancorossa -. La stagione delle corse è ormai entrata nel vivo e tanti sono gli appuntamenti che, domenica dopo domenica, vedranno i nostri atleti tra i protagonisti".