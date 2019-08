Un campionato italiano master indoor da incorniciare per Miriam Di Iorio, atleta vastese che milita nell'Aterno Pescara e gareggia nella categoria F50 (dai 50 ai 54 anni). Ad Ancona primo posto e record (migliorando il suo precedente) nei 60 metri, con un ottimo 8'31''.

La Di Iorio ha poi vinto anche i 200 metri, in 28'03'' ed è poi stata protagonista con la staffetta dell'Aterno Pescara nella categoria F40 (quindi con atlete molto più giovani di lei): insieme a Simona Sciascia, Simona Chiarotti e Marina Bonomo, la podista vastese ha conquistato la terza medaglia d'oro della competizione tricolore. Per lei un campionato italiano da incorniciare e un'ottimo viatico per i prossimi campionati europei che si svolgeranno proprio al palaindoor di Ancona dal 29 marzo al 3 aprile.