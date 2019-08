La Federazione Provinciale Sel Chieti e il responsabile Enti locali Alfonso Di Tullio hanno organizzato venerdì 26 febbraio, presso l'auditorium della riserva naturale "Bosco di Don Venanzio" a Pollutri, un incontro-ascolto tra gli amministratori dei comuni del Medio-Alto vastese e il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, Mario Mazzocca.

Nella sua relazione, Alfonso Di Tullio ha illustrato al sottosegretario le problematiche locali, sottolineando come tale area d'Abruzzo per molti anni sia stata "abbandonata a se stessa" e come sia "arrivato il momento che i politici regionali si rendano conto della situazione". In particolare ha illustrato le urgenze più incombenti come lo spopolamento delle aree interne, le infrastrutture (specialmente il dissesto delle strade), la gestione dei depuratori e il problema dei cinghiali che ormai tocca anche la costa.

Sono intervenuti nel dibattito: il sindaco di Pollutri Antonio Di Pietro che ha portato i saluti della cittadinanza, il sindaco di Monteodorisio Saverio Di Giacomo e il consigliere provinciale Antinoro Piscicelli, esponendo e facendo proposte in merito agli argomenti sollevati da Di Tullio.

"Mazzocca, al 121° incontro su territorio dall'inizio del suo mandato, - spiegano dall'ufficio stampa - si è detto molto soddisfatto della concretezza degli temi trattati, sottolineando la grande utilità di queste iniziative. Nello specifico, il sottosegretario ha parlato delle difficoltà in cui versano i piccoli Comuni tra cui la gestione delle acque, la qualità dell'aria e il consumo del suolo. Si è impegnato nel cercare di dotarli della banda ultra larga e ha annunciato un nuovo disegno di legge regionale che verrà presentato a breve sulla soluzione del problema cinghiali. Nello stesso tempo si è dichiarato favorevole ad interloquire con Regione e Anas su proposta dei sindaci di zona per il potenziamento della strada fondovalle che risolverebbe, a costi contenuti, i problemi di collegamento tra i Comuni stessi. Infine, il sottosegretario ha ribadito la sua disponibilità ad incontrare nuovamente, tra alcuni mesi, gli amministratori locali per portare avanti un iter risolutivo e concreto".