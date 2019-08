Furto in un'agenzia immobiliare in via delle Croci questa mattina: i ladri, dopo aver forzato l'ingresso, si sono introdotti negli uffici, al momento chiusi, e hanno rubato un televisore, quattro telefoni cellulari e un elettrostimolatore. Sono stati alcuni clienti passati in ufficio ad avvisare la titolare, Franca Cardone, che ha immediatamente allertato le forze dell'ordine.

Sul posto, una pattuglia della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica sicurezza di Vasto che ha avviato le indagini, con il supporto della Scientifica.

Secondo una prima ricostruzione al vaglio degli investigatori, il furto sarebbe avvenuto in pieno giorno, tra le 9 e le 10, ovvero il lasso di tempo in cui l'ufficio è stato visto regolarmente chiuso e poi forzato.