PRIMA CATEGORIA, GIRONE B

Con il campionato ormai in tasca alla Sporting Casolana, che ieri ha dilagato in casa contro il Mario Tano per 5 a 0, la lotta si fa avvincente in ottica play off. Nel big match di sabato lo Sporting San Salvo ipoteca il secondo posto battendo di misura l'ottimo Montalfano. Scafetta firma l'1 a 0 interno.

Dietro, salgono il Tre Ville e il Piazzano che superano rispettivamente Spal Lanciano e Real Montazzoli. I biancazzurri dell'Alto Vastese in fase calante escono dalla zona play off, dove invece resiste il Montalfano.

Da segnalare la vittoria dello Scerni a Roccaspinalveti per 1 a 0 con Ferrazzo poi espulso; partita, questa, condita da diverse polemiche contro il direttore di gara. In crisi di risultati c'è anche il Fresa che perde in casa il derby contro il Trigno Celenza. I celenzani salgono così a quota 23 e vedono avvicinarsi l'obiettivo salvezza.

Per il Gissi, invece, si prospetta la lotteria dei play out: la sconfitta interna contro il Guastameroli la relega a 8 punti di distanza dal San Vito.

LA 6ª DI RITORNO

Sporting Casolana - Mario Tano 5-0

Gissi - Guastameroli 0-1

S. Vito - Marcianese 1-1

Sporting San Salvo - Montalfano 1-0 (sabato)

Piazzano - Real Montazzoli 3-2

Roccaspinalveti - Scerni 0-1

Spal Lanciano - Tre Ville 0-1

Fresa - Trigno Celenza 0-1

LA CLASSIFICA

Sporting Casolana 55



Sporting San Salvo 44

Piazzano 39

Tre Ville 36

Montalfano 34



Real Montazzoli 33

Scerni 32

Fresa 31

Guastameroli 30

Marcianese 27

Trigno Celenza 23

Roccaspinalveti 22

S. Vito 22

Gissi 14

Mario Tano 11



Spal Lanciano 6

LA PROSSIMA GIORNATA

Guastameroli - Fresa

Mario Tano - Gissi

Marcianese - Piazzano

Trigno Celenza - Roccaspinalveti

Scerni - S. Vito

Montalfano - Spal Lanciano

Tre Ville - Sporting Casolana

Real Montazzoli - Sporting San Salvo

SECONDA CATEGORIA, GIRONE G

Big match al Real Porta Palazzo e classifica che si accorcia in testa. La sesta giornata di ritorno è contraddistinta dalla netta vittoria del Real Porta Palazzo sul Real Carpineto Sinello con la quale nella prima parte di stagione aveva condiviso a lungo la vetta della graduatoria. I gialloneri portano via il bottino di tre punti con le reti di Mascia, Di Matteo, Stivaletta e D'Adamo; il gol della bandiera degli ospiti è di Domenico D'Addario su rigore.

I vastesi di mister Buda così staccano i concittadini dell'Incoronata che si ferma a Tornareccio sul risultato di 1 a 1.

Se per la formazione di Carpineto la quota play off resta lì, lo stesso non si può dire per l'Odorisiana che perde malamente in trasferta contro lo Sporting Altino per 3 a 0.

Sorride il Mario Turdò che si aggiudica sul filo di lana la gara contro il Real San Giacomo. Termina 2 a 1 con le reti di Turdò e Barisano. Nulla da fare, infine, per il San Buono che non riesce a invertire la disastrosa stagione con una nuova sconfitta interna: la Virtus Rocca San Giovanni si impone per 2 a 1.

LA 6ª DI RITORNO

Tornareccio - Incoronata Calcio Vasto 1-1

Paglieta - New Archi Perano 1-1

Sporting Altino - Odorisiana 3-0

Real Porta Palazzo - Real Carpineto Sinello 4-1 (sabato)

Mario Turdò - Real San Giacomo 2-1

San Buono - Virtus Rocca San Giovanni 1-2

Riposa Sporting Vasto

LA CLASSIFICA

Paglieta 42



Real Porta Palazzo 35

Incoronata Calcio Vasto 33

Sporting Altino 30

Real Carpineto Sinello 28



Virtus Rocca San Giovanni 27

Odorisiana 24

New Archi Perano 21

Mario Turdò 21

Real San Giacomo 19



Tornareccio 17

Sporting Vasto 10



San Buono Calcio 8

LA PROSSIMA GIORNATA

Sporting Vasto - Mario Turdò

Real San Giacomo - Paglieta

Virtus Rocca San Giovanni - Real Porta Palazzo

New Archi Perano - San Buono

Real Carpineto Sinello - Sporting Altino

Odorisiana - Tornareccio