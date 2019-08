Ci ha provato con tutte le proprie forze la Bcc Generazione Vincente Vasto Basket, ma alla fine Falconara è riuscita ad espugnare il PalaBcc con il risultato di 68-77 . Una gara giocata bene dagli uomini di coach Luise, i quali possono avere solo un rimpianto, aver iniziato a spingere non da subito. Tra tutti, ottimo il contributo del giovane Jacopo Grassi (4/6 da tre e 14 punti totali) oltre ai soliti Dipierro (18 punti) e Tracchi (15 punti). Altra domenica non brillantissima per Jovancic (3 punti). La settimana prossima non si giocherà nel campionato di serie B e dunque i vastesi avranno tutto il tempo per recuperare un pò di energie in vista delle ultime battute di questa stagione.

La partita- Al PalaBcc la Vasto Basket ospita Falconara, gara sulla carta proibitiva. Coach Luise nel quintetto di partenza non schiera Jovancic, optando per l’ingesso di Tabbi dal primo minuto. Palla a due e la gara ha inizio con la tripla di Tracchi, seguita dai tre punti di Di Vaccaro. Falconara non ha nessuna intenzione di commettere errori questa domenica e cerca subito di fuggire. A metà periodo ci riesce, portandosi sul +11. Luise si trova costretto a chiamare timeout. Sul parquet torna motivato Dipierro, subito a canestro dalla sua ‘mattonella’ preferita. I primi dieci minuti di questa sfida terminano con gli ospiti avanti di quindici punti (13-28). Tornate in campo, le due squadre si fronteggiano in maniera più equilibrata, con i vastesi trascinati dall’ottimo secondo quarto di Grassi- in netta crescita. È proprio lui a realizzare due triple consecutive (26-34). La risposta di Falconara arriva dalle mani di Mastroianni (26-37), seguita da un’altra tripla del giovane Grassi, canestro che fa scoppiare letteralmente il PalaBcc (29-37). Il ‘botta e risposta’ dall’arco della linea da tre continua, con Di Vaccaro che trova solo la retina (29-40). Passano i minuti e Vasto torna a -14 dai bianconeri. Si va alla pausa lunga sul 31-45.

Il terzo capitolo del match si apre con i due punti di Vincenzo Dipierro, seguiti da quelli di Pozzetti, bravo a giocarsi il pick and roll con Alessandri, concludendo senza troppi problemi da sotto il canestro. Nei minuti successi Tracchi si trova costretto ad andare a sedere in panchina, dopo aver subito un brutto colpo al naso. Intanto i biancorossi continuano a provare a restare a galla, grazie alla tripla di Jovancic. Poi, un fallo fischiato contro i biancorossi, fa arrabbiare coach Luise che, protestando, si prende un tecnico. I padroni di casa ad un minuto dal termine del terzo quarto, tornano a -15 (48-63). Falconara, squadra solida e di livello, gestisce il vantaggio evitando cali di concentrazione. Il tap-in di Di Tizio a fine quarto rimette qualcosina a posto, anche se il distacco rimane elevato (50-63).

L’ultimo quarto non si apre di certo nei migliori dei modi- cinque punti consecutivi di Falconara- anche se Vasto risponde con i due punti di Casettari (54-67). Sarà con la tripla di Grassi e quella di Tracchi che Vasto riapre la sfida (62-69). Ci pensa Dipierro ad accendere la gara, appoggiando i due punti del -5. Quando mancano cinque minuti alla fine, Dipierro realizza quattro punti consecutivi, ma in precedenza Falconara era comunque riuscita a trovare la via del canestro (66-71). Nelle ultime battute Vasto non ce la fa e deve arrendersi al Falconara (68-77).

Bcc Generazione Vincente Vasto Basket-Sandretto Falconara 68-77

note: Alessandri (F) e Grassi (V) usciti per cinque falli

Vasto Basket: Grassi 14, Dipierro 18, Tracchi 15, Di Tizio 4, Ierbs 2, Jovancic 3, Casettari 6, Peluso, Tabbi 4, Cordici 2. Coach Luise.

Falconara: Giorgini, Sebastianelli , Pozzetti 8, Ruini 11, Battagli, Alessandri 11, Mastroianni 6, Di Vaccaro 18, Eliantonio 23, Renna. Coach: Reggiani.