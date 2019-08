La ri-fondazione dello scorso anno aveva l'obiettivo di far tornare il calcio a 5 di buon livello a Vasto. E, dopo un anno di serie D, il ripescaggio in C2, una prima fase di stagione più difficile del previsto, ora la Vastese calcio a 5 può iniziare a sorridere perchè iniziano a vedersi il frutto del lavoro di società e tecnici preparati e amanti del futsal.

La 18ª giornata di campionato è positiva per la vittoria conquistata contro il Centro Sportivo Teatino, quarta forza del campionato, e a dir poco entusiasmante per il punteggio: un 10-1 che non lascia spazio a dubbi sull'andamento della partita. Un primo tempo chiuso avanti sul 3-1 e poi una ripresa in cui i biancorossi hanno dilagato arrivando in doppia cifra. A segno per tre volte bomber Sante Mileno e poi D'Ercole, Suriani, Frasca, Sambrotta, Di Giovanni e il portiere Sputore. In gol anche il giovane Emanuele Migliaccio, punto di forza della juniores di mister Porfirio, che ha impreziosito il suo esordio in prima squadra con la rete.

"Peccato per il girone d'andata disastroso - commenta Domenico Giacomucci, da quest'anno alla guida della Vastese - che, al 99%, ci lascia fuori dalla corsa playoff". Aggancio alla zona playoff che però non è ancora negato dalla matematica perchè i vastesi, continuando a vincere e con qualche risultato favorevole delle altre sfide, potrebbero ancora giocarsi gli spareggi-promozione. Va comunque evidenziata la crescita del gruppo. "Sono soddisfatto dei progressi tecnici e tattici degli ultimi mesi", aggiunge Giacomucci. E sono progressi che fanno il paio con quelli degli under, anche loro in netta crescita, con grande speranza per il futuro del calcio a 5 vastese.