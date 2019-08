Vittoria nel derby pongistico maschile per la Tennistavolo Vasto che, bissando il risultato dell'andata, ha battuto la San Gabriele Tennistavolo con il risultato di 5-1 (all'andata finì 5-2), consolidando il suo secondo posto nella classifica di serie C2, a quattro lunghezze dalla capolista Pescara. La formazione vastese che in questa 4ª giornata di ritorno giocava in trasferta, ha dovuto rinunciare all'infortunato Nicola Nozzi e ha mandato in campo Mirel Iordache, Nicola Pepe e il 14enne Federico Antenucci che, nonostante la sua giovane età, si sta dimostrando punto di forza della squadra. Per l'altra formazione cittadina sono scesi in campo Roberto Sboro, Franco Giuliani e Tiziano Longhi.

Nella prossima giornata, terz'ultima di campionato, il Tennistavolo Vasto ospiterà l'Ortona, con cui condivide il secondo posto in classifica e le ambizioni di promozione.