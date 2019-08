Nella ventisettesima giornata del campionato di eccellenza, il San Salvo commette un brutto passo falso a Montesilvano, dopo i dodici risultati utili consecutivi conquistati prima di oggi. Finisce 2-0 e ad esultare è stata la formazione di mister Naccarella, in superiorità numerica (espulsi al San Salvo Triglione e Ianniciello). Una sconfitta che, unita all'eliminazione in Coppa di tre giorni fa, evidenzia il periodo di difficoltà della società del presidente Evanio Di Vaira, ora più di prima chiamata ad una reazione. Con la vittoria del Pineto e della Renato Curi Angolana, i biancazzurri passano quinti.

Un punto che male non fa, invece, conquistato in casa dal Cupello Calcio contro il Sambuceto- diretta inseguitrice che resta a -4. I ragazzi di mister Di Francesco si portano vicino alla salvezza, ancora da conquistare matematicamente. I rossoblù erano passati in svantaggio con la rete di Beniamino al sessantacinquesimo. Dieci minuti più tardi Maio dal dischetto ha riportato la situazione in parità, regalando alla sua squadra un punto. La prossima settimana il San Salvo giocherà in casa (a porte chiuse), mentre il Cupello sarà di scena a Miglianico.

Tutte le sfide in programma per la ventisettesima giornata

Acqua e Sapone-San Salvo 2-0

Capistrello-Francavilla 0-0

Cupello-Sambuceto 1-1

Martinsicuro-RC Angolana 1-3

Montorio-Celano 0-0

Paterno-Morro d’Oro 5-1

Pineto-Val di Sangro 4-0

Torrese-Miglianico 1-3

Vastese-Alba Adriatica 2-2

La classifica

Vastese 61

Paterno 57

Pineto 48

RC Angolana 48

San Salvo 46

Martinsicuro 41

Morro d’Oro 39

Capistrello 38

Miglianico 38

Alba Adriatica 35

Cupello 34

Sambuceto 30

Francavilla 28

Torrese 24

Montorio 24

Acqua e Sapone 22

Val di Sangro 21

Celano 19