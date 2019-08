L'Atletico Cupello allunga in testa alla classifica forse in modo decisivo. Nel posticipo della quarta giornata di Terza categoria, i biancorossi vincono 2 a 1 in casa contro il Pollutri con le reti nel primo tempo di Buccione e Conte. I tre punti guadagnati permettono così alla formazione di mister Carbonelli di staccare il Lentella e portarsi a +5.

I gialloverdi infatti sembrano aver smarrito la via della vittoria dopo la prima sconfitta nel big match contro il Carunchio 2010. La squadra di mister Bolognese stecca in trasferta contro la penultima in classifica, la Virtus Tufillo. Finisce 0 a 0 con il Lentella incapace di trovare il gol nonostante la superiorità numerica durata quasi per tutta la partita (dal quarto d'ora del primo tempo): il numero 1 Marino viene infatti espulso per un brutto fallo su Florea (costretto ad abbandonare il campo). Nota di merito per il sostituto, Carusi, che entra e para il successivo rigore.

Ora il Lentella deve guardarsi di nuovo anche dal ritorno del Carunchio che si ferma a un solo punto di distanza. I terribili rossoblù dimenticano in fretta la trasferta infelice di Furci e vincono per 3 a 1 in casa contro il Guilmi con una doppietta di Alessio Lucci e una rete del capitano Mario Marianacci. I carunchiesi attendono ora l'esito del reclamo sulla precedente gara terminata con una rissa.

Alla ricerca della via della vittoria c'è anche la Dinamo Roccaspinalveti, quarta forza del campionato, che nel derby dell'Alto Vastese impatta 2 a 2 contro la New Robur a Castiglione Messer Marino: ospiti in gol con Martin Suriano e Manuele Bruno, per i padroni di casa Domenico Sciartilli e Osvaldo Mucilli.

Alla Dinamo, tuttavia, il turno sorride grazie alla sconfitta esterna dell'Aurora Furci che fallisce così il sorpasso. I furcesi perdono malamente a Vasto. 3 a 1 il risultato finale con i padroni di casa che festeggiano grazie ai gol di Piccinini (doppietta, uno su rigore) e Finamore; gol della bandiera ospite di Vincenzo Ricci. I vastesi, come nella stagione precedente, stanno segnando un cambio di rotta rispetto a una prima parte di campionato avara di soddisfazioni. Ora la quota play off è lontana solo due punti.

Conclude la giornata la vittoria del Real Cupello sul campo del Real Liscia per 3 a 1. I cupellesi di Scardigno segnano con Stefano Marchesani e Paolo D'Ovidio; padroni di casa ancora a 0 punti.

Domenica prossima interessanti sfide per le due prime delle classe: l'Atletico andrà sul difficile campo della Dinamo, mentre il Lentella riceverà la New Robur.

LA 4ª DI RITORNO

Vasto - Aurora Furci 3-1

New Robur - Dinamo Roccaspinalveti 2-2

Carunchio 2010 - Guilmi 3-1 (ieri)

Virtus Tufiilo - Lentella 0-0

Atletico Cupello - Pollutri 2-1

Real Liscia - Real Cupello 1-3

LA CLASSIFICA

Atletico Cupello 39



Lentella 34

Carunchio 2010 33*

Dinamo Roccaspinalveti 22

Aurora Furci 21**



New Robur 19*

Vasto 19

Guilmi 15

Pollutri 14

Real Cupello 14

Virtus Tufillo 12*

Real Liscia 0*

* una partita in meno

** due partite in meno

IL PROSSIMO TURNO

Dinamo Roccaspinalveti - Atletico Cupello

Real Cupello - Carunchio 2010

Lentella - New Robur

Pollutri - Real Liscia

Guilmi - Vasto

Aurora Furci - Virtus Tufillo