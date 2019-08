Nel campionato di Promozione il periodo decisivo della stagione è iniziato. Questo pomeriggio il Casalbordino ha battuto con un netto 3-0 il Fara San Martino, trascinato dal ritorno al gol di Soria (doppietta per lui) e dalla rete di Colanero a fine primo tempo. Questa vittoria da forza ai ragazzi di mister Farina, proiettati verso un finale di stagione da vivere fino all’ultimo secondo. Purtroppo per i giallorossi anche le dirette concorrenti al vertice hanno ottenuto i tre punti (Il Delfino Flacco Porto, Penne, Passo Cordone e Pro Sulmona) e quindi la classifica è restata immutata.

Un’altra brutta domenica per il Vasto Marina che, senza poter fare affidamento su Michele Cesario, ha subito un K.0. di 3-0 contro la vice capolista Delfino Flacco Porto. Terza sconfitta consecutiva per i vastesi che domenica prossima saranno chiamati a cercare di fermare la corsa della capolista Sulmona. Un mese, quello di febbraio, nel quale il Vasto Marina non è riuscito ad ottenere neanche una vittoria (l’ultima data al 20 gennaio). Ci si aspetta una reazione da una squadra che ha giocato una prima parte di stagione davvero positiva.

Tutti i risultati della venticinquesima giornata

Bucchianico-Fossacesia 0-0

Casalbordino-Fara San Martino 3-0

Palombaro-Penne 0-1

Passo Cordone-Vasto Marina 3-0

Pinetanova-Silvi 2-0

Pro Sulmona-Torre Alex 3-1

River Casale-Castello 1-0

Villa-Delfino Flacco Porto 0-1

Virtus Ortona-Castiglione Valfino 2-0

La classifica

Penne 48

Il Delfino Flacco Porto 47

Passo Cordone 47

Pro Sulmona 47

Casalbordino 45

River Casale 42

Bucchianico 38

Fossacesia 36

Silvi 35

Vasto Marina 34

Castello 27

Villa 27

Fara San Martino 26

Torre Alex 24

Pinetanova 23

Palombaro 22

Virtus Ortona 20

Castiglione Valfino 19