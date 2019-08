Terza vittoria consecutiva per la BCC San Gabriele nel campionato di serie C e balzo in avanti in classifica con la conquista del terzo posto. Nella trasferta di Teramo le vastesi, che hanno schierato ancora Martina Di Santo come libero (problemi alla spalla per lei) e Giorgia Di Croce schiacciatrice, devono lottare non poco per domare le padrone di casa nei primi due set, chiusi sul 26-24 e sul 28-26. La squadra di coach Coccioli regge bene in attacco e riesce a mettere in difficoltà la difesa della San Gabriele, caparbia però nell'andare a chiudere ai vantaggi. Poi, nella terza frazione, la squadra di casa molla la presa e le ragazze di Maria Luisa Checchia sono riuscite ad aggiudicarsi set (25-14) e partita.

Al netto degli errori nei primi due set che comunque non hanno pregiudicato il risultato, la BCC San Gabriele è riuscita a disputare una buona gara lontana dalle mura amiche. Il terzo posto riconquistato, in coabitazione con l'Arabona, è sicuramente un buon viatico per il big match di domenica prossima, quando alla palestra del Centro Sportivo San Gabriele arriverà la capolista Orsogna, dominatrice del campionato.

La classifica

44 Orsogna

40 Antoniana

36 Arabona

36 BCC San Gabriele

34 Nereto

34 Pescara 3

30 Dannunziana

23 Giulianova

19 Edaiservice

16 Pratola

15 Italiangas Termoli

11 Teramo

11 Cus L'Aquila

8 Volley Ball Lanciano