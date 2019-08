Due associazioni vastesi in sinergia, CIF e Ricoclaun, per organizzare un convegno, in occasione della giornata internazionale della donna: "La forza di esserci". Giovedì 3 marzo 2016, in collaborazione con l'Agenzia per la Promozione Culturale, Servizi Beni e Attività Culturali della Regione Abruzzo di Vasto, Via Michetti, si propone un incontro con 4 donne speciali del territorio, che con il loro impegno, energia e passione sono riuscite a conquistare il loro obiettivo: Rosanna Florio, direttore sanitario dell'ospedale di Vasto e presidente dell'associazione "Amici di Zampa"; Sandra Di Gregorio, Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo n.1 di Vasto; Nabil Badria, dell'associazione Adriatica per immigrati di Vasto, e Luciana Salvatorelli, responsabile di Vastarredo e presidente dell'associazione "il Buco nel tetto" di Vasto. Sarà un'occasione anche per parlare del Centro Italiano Femminile e dei nuovi progetti dell'associazione Ricoclaun.

E' previsto inoltre un momento musicale offerto dalle studentesse del Liceo Musicale Mattioli.

L'entrata e libera, sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Anna Maria Di Falco

Presidente Cif Vasto

Rosaria Spagnuolo

Presidente Associazione di volontariato onlus Ricoclaun Rosaria Spagnuolo