BCC Generazione Vincente Vasto Basket in campo domenica sera, contro la Sandretto Falconara, per la 24ª giornata del campionato di serie B. Dopo le due sconfitte consecutive rimediate contro Ortona e San Severo, i biancorossi di coach Luise affronteranno una sfida sicuramente complicata contro la terza forza del campionato. Falconara, che viene da nove vittorie consecutive, non ha certo l'intenzione di fermarsi, dovendo difendersi dall'assalto del Campli, dietro di due punti, ma con lo sguardo anche rivolto verso la coppia San Severo-Montegranaro che guida la classifica con due punti di vantaggio.

Per i vastesi, però resta ancora viva la possibilità di agganciare quel sest'ultimo posto in classifica che vorrebbe dire salvezza diretta senza passare per i playout. Un posto che ora è occupato da Giulianova avanti di due punti nei confronti dei biancorossi. I 'cugini' abruzzesi, però, hanno la possibilità, nella scontro diretto con Valmontone, di aumentare il loro vantaggio se le cose per Ierbs e compagni dovessero andar male.

Poi, dopo la pausa di una settimana per la Coppa Italia, la Vasto Basket avrà 4 scontri diretti in cui poter dare sostanza al proprio campionato e provare a conquistare la permanenza in B già dal 23 aprile. Non sarà di certo semplice ma, con la crescita della squadra e gli innesti a campionato in corsa, i biancorossi potranno provarci.

La 24ª giornata

Taranto - Amatori Pescara

Giulianova - Virtus Valmontone

Montegranaro - Campli

Duesse Martina - Mola

Monteroni - San Severo

Porto Sant'Elpidio - Bisceglie

BCC Generazione Vincente Vasto Basket - Sandretto Falconara

Senigallia - We're Basket Ortona