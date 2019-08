Si è svolta questa mattina alla presenza delle autorità militari, civili e religiose la cerimonia di inaugurazione della Cittadella dello Sport realizzata nella zona di via Pio IX, nei pressi della piscina, a conclusione dei lavori per la realizzazione del nuovo impianto sportivo, nell’area dell’ex pista di pattinaggio, in project financing con la cooperativa Millesport presieduta da Gianmichele Fidelibus. Gli ultimi lavori hanno riguardato la realizzazione di un campo da calcetto, "circondato" da una pista di atletica a due corsie.

"La Cittadella dello Sport - ha sottolineato il sindaco Tiziana Magnacca dopo la benedizione di don Raimondo Artese e il taglio del nastro - è un dono alla città. Un insieme di impianti sportivi, dove è stato realizzato un nuovo campo di calcetto, un campo da tennis, la piscina, un centro fitness, strutture a servizio dello sport realizzate insieme alla Mille Sport. Impianti che resteranno pubblici pur con il contributo dei privati e senza mettere le mani nelle tasche dei cittadini. Un vero e proprio miracolo compiuto da questa amministrazione comunale. È la dimostrazione che la politica può essere la migliore risposta alla soluzione dei problemi rispetto a quanti invece la usano per i tatticismi e le piccole strategie per l’affermazione di sé e per altri scopi. Noi abbiamo voltato pagina rispetto alla vecchia politica e lo facciamo rispondendo con le opere, che sono patrimonio della città. San Salvo – ha aggiunto il primo cittadino – è una città in movimento che ama lo sport. Lo sport come strumento per aiutare a rivelare ancor più la personalità della nostra città, dove si vive e si lavora ogni giorno per progredire e consegnare alle future generazioni una San Salvo dinamica e più a misura d’uomo. Abbiamo dimostrato che abbiamo il coraggio di compiere delle scelte, che da molti denigratori venivano definite più che irrealizzabili, folli, trovando come partner i privati che hanno voluto giocare con noi questa partita, mettendoci il loro tempo e le loro risorse, ma soprattutto la loro passione ed esperienza. Qualcuno ha detto che i campioni sono quelli che vogliono lasciare il loro sport in condizioni migliori rispetto a quando hanno iniziato a praticarlo. I buoni amministratori saranno coloro che lasceranno la città in condizioni migliori rispetto a come l’hanno trovata. Nello sport lo stiamo già facendo, così come nell’amministrare la Città". Per l'occasione, il sindaco non ha risparmiato critiche all'opposizione, accusata di aver deriso il progetto: "Questi signori sono stati ben serviti: oggi quello che loro consideravano solo un sogno è diventato realtà".

A seguire, l'intervento del vice sindaco e assessore allo Sport, Angiolino Chiacchia, il quale ha ringraziato i tanti cittadini che hanno voluto partecipare alla manifestazione allietata dalla musica della Banda di San Salvo, e la Millesport che ha creduto e investito nel progetto. Infine, prima del "calcio d'inizio" inaugurale, Gianmichele Fidelibus, presidente della cooperativa Millesport ha tenuto ha ringraziare i soci e quanti hanno contribuito alla realizzazione dell'impianto, che sarà affidato alla stessa cooperativa per i prossimi 30 anni. "La nostra - ha precisato Fidelibus - è una cooperativa aperta a tutti coloro che hanno competenze e voglia di lavorare".