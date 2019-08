Un’altra settimana sta per terminare e in casa Vastese Calcio si lavora in vista della sfida di domenica contro l’Alba Adriatica (fischio d’inizio ore 15:00 all’Aragona). Dopo essere riuscito a mantenere il vantaggio di sei punti sul Paterno, grazie al pareggio senza reti ottenuto a Celano davanti a cinquecento tifosi vastesi, i ragazzi di mister Colavitto. All'andata finì 2-0 per i vastesi, decisive le reti di Luongo e Marfisi, con un rigore parato da Cattafesta [LEGGI]. Il primo novembre, nel turno di andata, fu allungo a +3 dal Paterno (1-1) per i vastesi (metà dell'attuale distacco).

Un primato in classifica giustificato dai numeri di questa stagione: diciotto vittorie, sei pareggi e due sconfitte, con il miglior attacco (50 reti realizzate) e la miglior difesa (quattordici gol subiti) del girone. Numeri che bastano per affermare che questo gruppo merita oltre ogni dubbio il gradino più in alto in classifica dove siede, ma per festeggiare il ritorno in serie D mancano ancora otto partite, settecentoventi minuti nei quali non sarà possibile abbassare la guardia. Domenica all’Aragona arriverà l’Alba Adriatica, reduce dalla sconfitta casalinga con il Cupello per 2-1. Mancherà all’appello capitan Giuliano, squalificato e dunque non a disposizione di Colavitto. Al suo posto potrebbe tornare in campo Luongo, da tempo non utilizzato a causa dell’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi. Già da un paio di settimane il difensore biancorosso ha recuperato e potrebbe partire dal primo minuto questa domenica. Tre punti da portare a casa, quelli messi in palio per la ventisettesima giornata, sperando in un passo falso del Paterno che tra le proprie mura affronterà il Morro d’Oro (unica squadra, insieme al Pineto, che è riuscita a battere la Vastese).

Da qui all'ultimo triplice fischio mancano otto sfide, comprese quella di domenica con l'Alba Adriatica. A seguire il Morro d'Oro in trasferta, poi il Miglianico in casa ed il San Salvo (20 marzo) in trasferta. Negli ultimi trecentosessanta minuti della stagione i biancorossi affronteranno la Renato Curi Angolana in casa, il Sambuceto in trasferta, il Celano tra le prorpie mura e la Val di Sangro fuori. Se così dovessero rimanere le cose in classifica, i biancorossi potrebbero conquistare la matematica nella penultima giornata. È ancora presto per iniziare a fare calcoli. Superare un ostacolo alla volta per rinascere, davvero.

Tutte le sfide in programma per la ventisettesima giornata

Acqua e Sapone-San Salvo

Capistrello-Francavilla

Cupello-Sambuceto

Martinsicuro-RC Angolana

Montorio-Celano

Paterno-Morro d’Oro

Pineto-Val di Sangro

Torrese-Miglianico

Vastese-Alba Adriatica

La classifica

Vastese 60

Paterno 54

San Salvo 46

Pineto 45

RC Angolana 45

Martinsicuro 41

Morro d’Oro 39

Capistrello 37

Miglianico 35

Alba Adriatica 34

Cupello 31

Sambuceto 29

Francavilla 27

Torrese 24

Montorio 23

Acqua e Sapone 22

Val di Sangro 21

Celano 18