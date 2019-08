La Parrocchia di S. Pietro in S. Antonio e il Coro Polifonico Histonium “Bernardino Lupacchino dal Vasto” invitano tutti i Cori Parrocchiali, i musicisti, cantanti, amanti della musica a partecipare in qualità di Cantore della Schola Cantorum “Antonio Zaccardi” all’annuale processione del Venerdì Santo del 25 marzo, della Sacra Spina il 18 marzo e del Sabato Santo, Madonna Addolorata, il 26 marzo 2016.

Questo il calendario delle prove:

Giovedì 3 marzo ore 21.00 Chiesa S. Paolo

Venerdì 4 marzo ore 21.00 Chiesa S. Paolo

Mercoledì 9 marzo ore 21,00 Cattedrale S. Giuseppe

Venerdì 11 marzo ore 21,00 Cattedrale S. Giuseppe

Lunedì 14 marzo ore 18,45 Chiesa S. Maria Maggiore

Mercoledì 16 marzo Ore 18,45 Chiesa S. Maria Maggiore

Venerdì 18 marzo ore 18,00 Chiesa S. Maria Maggiore, appuntamento per Processione Sacra Spina

Lunedì 21 marzo ore 21,00 Chiesa S.S. Annunziata

Mercoledì 23 marzo ore 21,00 Chiesa S.S. Annunziata

Venerdì 25 marzo ore 17,30 Chiesa S.S. Annunziata, appuntamento per Processione Venerdì Santo

Sabato 26 marzo ore 11.30, Chiesa dell’Addolorata, appuntamento per Processione Madonna Addolorata

Per info: Luigi Di Tullio 329/9449034 – luigi.ditullio@alice.it