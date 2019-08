Gli investigatori del Commissariato di Pubblica sicurezza di Vasto, diretto dal vice questore Alessandro Di Blasio, stanno indagando per incendio doloso. Secondo una prima ricostruzione, infatti, due e distanti sarebbero i punti da cui si è sviluppato l'incendio. Inoltre, le fiamme sembrano essersi sviluppate dall'interno dell'abitacolo di almeno una delle due auto da cui è partito l'incendio che poi si è esteso alle altre auto parcheggiate nelle vicinanze. Diversi i proprietari delle due auto da cui è partito l'incedio, per cui gli investigatori dovranno verificare verso chi fosse diretto il gesto doloso, per risalire all'autore o agli autori del rogo.

La prima notizia - Una Fiat Punto, una Fiat Panda, una Wolkswagen Polo e un'Alfa 147 questa notte sono state danneggiate da un incendio. L'episodio si è verificato dopo le due di notte ai danni delle quattro auto parcheggiate davanti a un complesso residenziale nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Vasto-San Salvo. A dare l'allarme, i residenti che hanno chiamato il 113. Gli operatori della polizia, a loro volta, hanno avvisato i vigili del fuoco, che sono intervenuti domando le fiamme; grazie alla tempestività dell'intervento, una delle auto colpite dall'incendio, la Polo, è rimasta danneggiata solo lievemente.