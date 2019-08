Es Chieti - Vastese C5 2-3. Impresa dei ragazzi juniores della Vastese C5 che espugnano Vallone Fagnano, sintetico all'aperto dell'Es Chieti seconda forza del campionato con una prestazione quasi perfetta e con soli 8 uomini in distinta. Buona prova difensiva del quintetto biancorosso che nulla concede ai neroverdi (solo tiri da fuori) e gol di volontà di Andrea D'Ercole che a metà tempo trafigge defilato di punta l'estremo locale. Uno dei pochi errori difensivi (contrasto perso dentro l'area) concede ai teatini di andare al riposo sull'1-1 nella fase di recupero. I ragazzi di mister Porfirio, ordinati e pericolosi nelle ripartenze va sul 2-1 al 40' con Marco Amici, lesto a scagliare in rete un passaggio dal laterale di sinistra e portare avanti i biancorossi. I neroverdi spingono ma è ancora D'Ercole che, pizzicata palla, viene fermato dal palo. Occasioni anche per il Chieti a l'ottimo Di Pardo mantiene i vastesi sul 2-1, ma nulla può su una bell'azione neroverde (diagonale sbagliata della Vastese) e 2-2 al 50'. Calcio di inzio e ancora Amici sigla il 3-2 con caparbietà e senso del gol. Nei dieci minuti finali il fortino ospite corre pochi pericoli ma a tempo scaduto, un rigore (ai più apparso inesistente) regala l'opportunità al pivot locale di impattare la gara. Occasione sprecata e palla sul palo esterno e contestualemente fischio finale che fa esplodere di gioia la panchina vastese, che oltre a mister Porfirio vedeva la presenza dei dirigenti Migliaccio e Di Pardo, preziosi per il lavoro svolto durante tutto l'anno. Il prossimo impegno sarà Vastese-Guardiagrele, lunedì 29 febbraio alle ore 18,30 sul campo della Promo Tennis.

All Games San Salvo - Progetto Giovani 8-4. Netta vittoria per l’All Games San Salvo contro Progetto Giovani. Partono subito forte i ragazzi di mister Conti: su rinvio del portiere Artese, l'estremo e avversario perde il tempo e la palla finisce in porta. Poco dopo Gallo vince un contrasto e tira di punta mettendo in rete per il raddoppio. Gli avversari però rimontano di due gol: prima con una punizione deviata e poi con un’azione prolungata. Immediata la rimonta dell’All Games: Nonatelli prima vince un contrasto segna sul primo palo, poi Di Gregorio, dopo una stupenda azione individuale, passa a Nonatelli che sigla il 4-2. Ad inizio secondo tempo, gli avversari segnano dopo una respinta sbagliata del portiere di casa. Poi l'All Games dilaga: prima con un gol di Gallo su schema da calcio d’angolo, dopo con una bella giocata da pivot di Nonatelli, che si gira e tira, e poi dopo una rimessa dal fondo con un avversario che devia e mette nella propria porta. L'ultimo acuto del Progetto Giovani è una punizione dal limite che finisce direttamente in porta. Poi anche Smargiassi si gira e tira da vero pivot, fissando il risultato sul definitivo 8-4.