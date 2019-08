"Presso la sede sociale si è tenuta l’assemblea ordinaria di AssoEnergia, in occasione della quale i partecipanti, oltre ad approvare il Bilancio 2015, hanno proceduto alla nomina del Consiglio Direttivo che guiderà il Consorzio per il prossimo triennio. A presiedere il Consiglio è stato nominato il Sig. Gabriele Tumini, che sarà coadiuvato dal Sig. Valerio Stanisci nominato vice presidente. Gli altri componenti il Consiglio sono i Sigg. Philippe Messeant, Antonio Del Re, Giovanni Petroro, Nicola Sciocchetti e Marco Marino".

Lo hanno annunciato dalla stessa associazione, spiegando: "Dopo aver ringraziato l’assemblea il presidente Tumini si è detto orgoglioso di poter guidare AssoEnergia assicurando il proprio impegno a favore degli aderenti al Consorzio. Va ricordato che il Consorzio AssoEnergia è nato 15 anni fa nell’ambito dell'AssoVasto per cogliere i vantaggi che l’apertura del mercato elettrico faceva prevedere. Nel corso degli anni il Consorzio ha accresciuto le proprie competenze e la propria capacità di far conseguire agli aderenti un significativo contenimento dei costi energetici. Oggi al Consorzio aderiscono 56 Aziende che complessivamente hanno un consumo di circa 45 milioni di Kwh di Energia Elettrica e oltre 8 milioni di metri cubi di Gas annui".

"Il presidente Tumini nel tracciare le linee guida del Consorzio ha dichiarato che, oltre a continuare a perseguire benefici per i consorziati, punterà sulla formazione e sulla efficienza energetica. Saranno inoltre organizzate visite aziendali per favorire la conoscenza delle diverse realtà che compongono il Consorzio e migliorare il reciproco scambio di esperienze. La prima visita avrà luogo la prossima settimana presso la Società ME.GA s.r.l. di Arielli (CH) che si occupa di trattamenti di superfici metalliche e produzione di componenti auto. In conclusione di serata Il presidente Tumini ha dichiarato che i traguardi raggiunti costituiscono un segnale di fiducia e la premessa per porsi obiettivi ancora più ambiziosi".