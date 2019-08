È stato trasferito in via precauzionale al San Pio da Pietrelcina di Vasto il conducente dell'ambulanza che questa mattina, erano circa le 4.30, si è ribaltata mentre percorreva la statale 16. Dopo aver effettuato un servizio di trasferimento presso l'ospedale di Vasto, il guidatore dell'ambulanza della Valtrigno di San Salvo si era recato da solo a fare rifornimento di carburante. Il guidatore, nel percorrere la statale 16 in direzione Vasto, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, ha perso il controllo dell'ambulanza che si è ribaltata ed ha finito la sua corsa fuori strada a poca distanza dall'inizio del centro abitato di Vasto Marina. L'autista è uscito da solo dall'abitacolo ed ha atteso l'arrivo sul posto dei colleghi che, con un altro mezzo, lo hanno portato in ospedale per gli accertamenti del caso.

Sul posto sono intervenute la volante del commissariato di Vasto e una pattuglia della polizia stradale per effettuare i rilievi dell'incidente.