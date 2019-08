Domenica scorsa Gubbio ha ospitato i Campionati Italiani di Cross, con il percorso che si è snodato nell'area dell'antico anfiteatro romano. Una bella giornata di sport che ha visto gareggiare tre giovani vastesi: Giuseppe Costanzo, giovane atleta della ASD Podistica Vasto, accompagnato dal tecnico e preparatore della società Alessandro Brattoli, e con loro altri due giovani talenti della corsa, Douglas Scarlato, portacolori dell’Aterno Pescara e Gabriele Colantonio, ad oggi tesserato con l’AS La Fratellanza, ma con entrambi i genitori soci storici dell’ASD Podistica Vasto. A completare la truppa biancorossa c'erano i senior Andrea Gileno e Sergio Naglieri.

"Siamo molto fieri di questa importante partecipazione ai Campionati Italiani del nostro giovanissimo rappresentante Giuseppe Costanzo - commenta con soddisfazione Antonia Falasca, presidente del sodalizio vastese -. Spero possa essere di esempio per i tanti giovani vastesi. Stiamo avviando - continua Falasca- con la collaborazione del nostro tecnico Alessandro Brattoli, un percorso di avvicinamento dei giovani alla corsa. Da quest’anno anche le categorie dei giovanissimi sono affiliate alla Fidal e contiamo di incrementare sempre più il numero di bambini e ragazzi che si avvicinano e praticano il nostro sport".

Ma la stagione delle corse è già ricca di tanti appuntamenti, con i podisti vastesi già protagonisti. Dopo un periodo di stop, a causa dei malanni di stagione, è tornato in gara Nicolino Zuzu Catalano che, con un brillante tempo di 1h17', si è piazzato al 26° posto assoluto alla mezza maratona di Barletta.

Intanto in casa Podistica Vasto fervono già i preparativi per la seconda edizione del Trail dei Trabocchi [IL VIDEO DELLA 1ª EDIZIONE] che vede in prima linea il consigliere della società biancorossa Tonino Baccalà e la collaborazione del ParksTrail e del Cai Vasto. La gara di ECOTRAIL si svolgerà nella mattinata del 30 aprile nella Riserva Naturale di Punta Aderci e si snoderà lungo un panoramico e suggestivo tracciato di 14 km. Nel 2015 ha registrato la partecipazione di quasi 200 atleti provenienti da tutto Abruzzo e rimasti incantati dallo scenario della Riserva. Le iscrizioni si possono effettuare on line sul sito [CLICCA QUI] e il costo è di 10 euro.