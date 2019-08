Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, per l'Us San Salvo arriva la stangata: 3.500 euro di ammenda, una gara a porte chiuse, squalifica di oltre un mese per il team manager Daniele Palumbieri e per due gare per l'allenatore dei biancazzurri Danilo Rufini.

È lo strascico della partita di ieri contro il Vastogirardi che i sansalvesi hanno pareggiato per 1 a 1 uscendo dalla competizione [LEGGI]. Come si legge nel comunicato della Figc, tali decisioni sono state adottate per l'uso di 12 fumogeni, per il lancio di oggetti (tappi di bottiglia, pennarelli, rotoli di nastri adesivi e fumogeni spenti) e sputi verso l'arbitro. Solo una settimana fa, in occasione del derby Cupello - San Salvo, la società sansalvese era stata multata di 500 euro per sputi nei confronti dell'arbitro da parte della tifoseria. Il dirigente, invece, dovrà star fuori fino al primo aprile.

Rufini dovrà scontare le due giornate di squalifica nella prossima edizione della competizione (mentre Alberto Bernardi, considerata la qualificazione, non potrà sedere in panchina nelle due partite contro il Cassino).

Lo stesso discorso è per la gara a porte chiuse da scontare nella prossima Coppa Italia.