Sapore di delusione a San Salvo per l’eliminazione agli ottavi di Coppa Italia [LEGGI]. Il doppio pareggio con il Vastogirardi (0-0 all’andata e 1-1 al ritorno), ha spento le speranze di andare avanti in questa competizione. Sono bastati centottanta minuti per mettere la parola fine sul sogno serie D, passando per la Coppa. Due prestazioni non degne di questa squadra, la quale in questa stagione aveva dimostrato di poter competere con squadre di livello, credendo di poter arrivare il più in alto possibile. Ieri, dalle parti del Bucci, più di una persona è rimasta delusa, applaudendo comunque la propria squadra a fine partita.

Uno di questi è sicuramente Evanio Di Vaira, tifoso del San Salvo prima d’essere presidente: “Non ce l’aspettavamo- ha detto- anche se eravamo dall’inizio consapevoli che non sarebbe stata una passeggiata. Usciamo dalla Coppa con tanti rimpianti. Aver pareggiato senza segnare in trasferta ci ha penalizzato tantissimo ed è stato il risultato peggiore che potessimo fare fuori casa. Ieri abbiamo avuto tantissime occasioni per segnare, ma non le abbiamo sapute sfruttare. Non mi sento di dare la colpa a nessuno, neanche ai ragazzi perché in queste ore sono loro i primi a soffrire. Il calcio è questo e in questo sport a parlare sono i numeri. Questi ci dicono che siamo fuori da una competizione nella quale credevamo di fare molto, ma molto, meglio. Così non è stato per varie ragioni. Adesso penso che sia arrivato il momento di smettere di parlare di qualità e valore, di azioni create e non sfruttate. Bisogna conquistare i playoff e pensare solo a questo. Anche in campionato abbiamo da rimproverarci tanto. Dobbiamo reagire e vincere”.

Le parole di Rufini- Al pensiero di Di Vaira, si unisce quello di mister Danilo Rufini: “Grande rammarico per il risultato di oggi- ha scritto l’allenatore pugliese sul suo profilo facebook a poche ore dal termine della gara. “Usciti dalla Coppa senza essere stati battuti e con due pareggi. Oggi nulla da rimproverare alla squadra. Abbiamo fatto la partita e creato nove/dieci palle gol nitide. Dico ai miei ragazzi di non abbattersi. Quando si lotta non si perde mai e voi lo avete fatto, credendoci fino alla fine e sfiorando la vittoria anche in dieci contro undici. Un appunto alla terna arbitrale- prosegue Rufini- non all'altezza della situazione ed un mare di complimenti e di ringraziamenti ai nostri fantastici tifosi che ci hanno acclamato ed incoraggiato per cento minuti, dimostrando grande maturità con gli applausi a fine gara. Alziamo la testa- conclude- e puntiamo al campionato. Del resto, i Campioni d'Abruzzo,siamo Noi!”.

E adesso?- Ora è bene farsi due conti. Fuori dalla Coppa, il San Salvo potrà tornare a pensare esclusivamente al campionato. I giochi per la lotta al primo posto sono chiusi per i biancazzurri. I punti di distanza dalla Vastese sono quattordici, tanti e troppi a questo punto della stagione. Pensare di poter agganciare il Paterno è possibile, ma anche quì troppe volte ai biancazzurri è stata data la possibilità di accorciare (l’ultima domenica scorsa), ma i sansalvesi non hanno saputo approfittare. Non sono riusciti a farlo sempre per il solito problema: stanchezza da una parte e poco cinismo sotto porta, con qualche scelta anche da rivedere. Richiamare l’attenzione sugli errori arbitrali di certo non potrà migliorare la situazione. Le inseguitrici (Pineto e Angolana) sono tornate ad essere vicine, fatto da non sottovalutare, anzi. Gli uomini di Rufini dovranno abbassare la testa, tornare a correre e rimboccarsi le maniche. L’obiettivo da raggiungere ora si chiama playoff e un altro errore costerebbe caro- più di quanto non è già costato. Domenica trasferta a Montesilvano contro un’Acqua e Sapone da tenere sott’occhio. D’ora in poi niente più scuse per il San Salvo. Il titolo di campione regionale in Coppa resta, così come la delusione dell’eliminazione agli ottavi. Adesso si capirà se a San Salvo ci si accontenterà di questo o se si vorrà fare di meglio. To be continued …

Tutte le sfide in programma per la ventisettesima giornata

Acqua e Sapone-San Salvo

Capistrello-Francavilla

Cupello-Sambuceto

Martinsicuro-RC Angolana

Montorio-Celano

Paterno-Morro d’Oro

Pineto-Val di Sangro

Torrese-Miglianico

Vastese-Alba Adriatica

La classifica

Vastese 60

Paterno 54

San Salvo 46

Pineto 45

RC Angolana 45

Martinsicuro 41

Morro d’Oro 39

Capistrello 37

Miglianico 35

Alba Adriatica 34

Cupello 31

Sambuceto 29

Francavilla 27

Torrese 24

Montorio 23

Acqua e Sapone 22

Val di Sangro 21

Celano 18