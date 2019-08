"L’UDC di Vasto sceglie Massimo Desiati. In occasione delle elezioni primarie per la selezione del candidato sindaco della coalizione dei partiti e dei movimenti civici alternativi all’attuale amministrazione comunale, prevista a Vasto per il 13 marzo presso la palestra comunale ex Salesiani, l’UDC ha deciso il proprio pieno appoggio al candidato Massimo Desiati".

La conferma della decisione arriva dal commissario regionale del partito, Enrico Di Giuseppantonio, e dal responsabile organizzativo per Vasto, Francesco Piccolotti, che spiegano: "È quello delle elezioni primarie il metodo scelto per la individuazione del miglior candidato sindaco della coalizione e l’elettorato moderato, rappresentato dall’Unione di Centro, ha compiuto la sua scelta. La decisione è stata presa dopo aver condiviso il programma amministrativo sottoposto all’attenzione del partito e dopo aver valutato l’affidabilità politica e personale di un candidato che riteniamo, anche in virtù di una seria attività amministrativa di squadra, in grado di vincere la competizione elettorale di primavera e di impegnarsi per l’indispensabile rilancio di una città che, negli ultimi anni, ha sofferto di un lento ma costante declino".

"Pertanto, l’UDC parteciperà e condividerà le iniziative politiche e di campagna elettorale, per altro già in essere, di Vastoduemilasedici, il raggruppamento di Consiglieri comunali che, da tempo, sostiene la candidatura di Massimo Desiati a sindaco della città. S’invitano, pertanto, gli iscritti ed simpatizzanti del partito di Vasto a partecipare attivamente alle elezioni primarie che si svolgeranno il 13 di marzo, indicando la propria preferenza per Massimo Desiati".