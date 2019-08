Schianto sulla Statale 16 poco prima delle 18.30 in territorio di San Salvo. Stando alle prime ricostruzioni, una Ford Fiesta ha tamponato una Opel Corsa in procinto di svoltare a sinistra per il distributore Esso. L'impatto è stato tremendo, la parte posteriore del veicolo tamponato è rientrata, mentre la donna al volante ha colpito il parabrezza con la testa. È stata lei ad avere la peggio ed è stata trasportata al "San Pio" di Vasto; fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

Per l'uomo al volante della Fiesta, invece, solo lievi contusioni per le quali non è stato necessario il ricovero in ospedale.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia municipale di San Salvo e della Polizia stradale per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e regolare il traffico.