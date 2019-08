I consiglieri comunali di Vasto2016 Andrea Bischia, Davide D’Alessandro, Nicola Del Prete, Massimo Desiati ed Etelwardo Sigismondi hanno richiesto al presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Forte, l'inserimento di un ordine del giorno da discutere nella prossima riunione inerente gli "Aumenti del canone idrico a danno degli agricoltori deliberati dal Consorzio di Bonifica Sud".

Come si legge nel documento protocollato, "Il Consiglio comunale di Vasto, premesso che:

- con la delibera commissariale n. 63 del 10.12.2015 avente ad oggetto “Emissione ruoli di contribuenza 2016” l’ex commissario del Consorzio di Bonifica Sud ha ritenuto di aumentare il canone idrico per ettaro di più del 50%;

- tali aumenti, secondo la delibera, si sarebbero resi necessari a causa della “preoccupante situazione economica dell’ente”;

- tali spropositati aumenti rappresentano un autentico salasso a danno dei coltivatori;

- gli agricoltori sono costretti a pagare un ingiusto balzello a fronte di servizi carenti e spesso nemmeno erogati;

- la scelta di tali aumenti non è stata mai oggetto di confronto e di concertazione con le associazioni di categoria;

- il settore agricolo sta vivendo da anni un difficile momento di crisi aggravato anche dai danni derivanti dalle calamità naturali di questi ultimi tempi;

- nei giorni scorsi, di fronte alla sede del Consorzio di Bonifica Sud, si sono tenute anche manifestazioni di protesta da parte dei coltivatori per sensibilizzare le autorità competenti circa il problema dell’aumento del canone idrico;

ritenuto:

- inaccettabile far pagare agli agricoltori i debiti derivanti dalla cattiva gestione del Consorzio di Bonifica Sud.

Tutto ciò premesso e ritenuto, impegna il Sindaco di Vasto ad attivarsi tempestivamente presso gli Organi competenti per chiedere la revoca della delibera commissariale n. 63 del 10.12.2015".