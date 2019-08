Una sanità a portata di tutti e a costi accessibili. È questo il pensiero alla base di ogni azione della farmacia Di Nardo, in corso Garibaldi a San Salvo. Ai tanti servizi offerti dalla farmacia si è aggiunto, ormai da diverso tempo, quello dei noleggi di apparecchiature per la riabilitazione. “La riabilitazione - spiega il dottor Angelo Labrozzi - presenta alcune problematiche abbastanza sentite dai pazienti e, spesso, non viene adeguatamente svolta o svolta per nulla poichè presenta notevoli costi sia economici che indotti, come spostamenti e attese. Specialmente per le persone giovani e attive il verso costo è quello del tempo.

Ecco perchè abbiamo avuto e messo in campo l’idea di dare la possibilità di noleggiare gli apparecchi più usati nella riabilitazione, come magnetoterapia, tens, ultrasuoni, ionoforesi e radiofrequenza”. La Farmacia Di Nardo permette di prenotare il noleggio di apparecchiature professionali autorizzate per l’uso domiciliare. “Sono strumenti nati per l’utilizzo domiciliare - spiega il dottor Labrozzi -, anche da persone non professioniste del settore, chiaramente sotto prescrizione del medico. Le apparecchiature che mettiamo a disposizione dei nostri clienti sono semplici e sicure nell’utilizzo. Vogliamo promuovere una sanità che porti risparmio di tempo e denaro e quello dei noleggi è un ulteriore tassello del nostro progetto”.

I macchinari per la riabilitazione possono essere visionati e noleggiati direttamente in farmacia o sul sito internet, dove si possono controllare le apparecchiature disponibili, prenotarle e poi passare a ritirarle [CLICCA QUI].

Farmacia Di Nardo

Corso Garibaldi, 164 - San Salvo

Telefono: 0873.547778

www.farmaciadinardolabrozzi.it

informazione pubblicitaria