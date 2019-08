Dall'Inferno all'Infinito è lo spettacolo scritto, diretto e interpretato da Monica Guerritoreche andrà in scena venerdì 26 febbraio alle 21 al Teatro Rossetti di Vasto. "Come altri miei spettacoli, e penso a Giovanna D'Arco, non ho mai messo in scena lavori 'finiti' - speiga l'attrice - Forse per rispetto, per timore, la mia intuizione vivida e precisa da subito ha avuto bisogno di praticare dal di dentro il lavoro per poterlo poi, nel tempo, nelle repliche, nel pensiero su di esso modificarlo, impastarlo, sformarlo fino a renderlo simile se non uguale alla mia intuizione originaria. Il viaggio di Dante quella notte tra il 7 e l'8 aprile del 300 mi ha trascinato in un volo ininterrotto di apparizioni e immagini mentali che non potevano esaurirsi nelle sue immagini. Portavano con sè archetipi simili, assonanti e musiche e sensazioni che piano piano piano sono diventate viaggio interiore...e che ancora non sono esaurite".

