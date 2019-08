Continua il periodo negativo del Vasto Marina che, anche questo pomeriggio, nella semifinale di Coppa Italia (Promozione), ha dovuto fare i conti con episodi sfavorevoli che non le hanno permesso di sorridere. Stavolta, a Penne, i ragazzi di mister Cesario, passati in vantaggio con Di Foglio nel primo tempo, hanno dovuto fare i conti con una rimonta nel finale dei padroni di casa, usciti alla fine con la vittoria in tasca per 2-1.

A trascinare alla vittoria i locali, i gol di Di Properzio e Mucci. Le proteste degli ospiti si sono fatte sentire in occasione di entrambe le reti subite. Sia in occasione della prima che della seconda rete, un giocatore del Vasto Marina era rimasto a terra, ma gli avversari non hanno fermato il gioco. Questo gesto non è piaciuto alla dirigenza vastese che anche al termine della gara ha fatto sentire le proprie ragioni. Durante il primo tempo il colpo dalla distanza di Di Foglio al ventesimo aveva fatto mettere il match in leggera discesa per il Vasto Marina. Successivamente, al quarantesimo, Madonna aveva addirittura sfiortao il raddoppio, vedendosi ribattere la propria conclusione sulla linea di porta. Nella ripresa, precisamente negli ulitmi dieci minuti della gara, il Penne ha trovato la forza di affondare un colpo ‘letale’ agli avversari, servito dal gol di Di Properzio prima (trentacinquesimo con Marino rimasto a terra) e quello di Mucci più tardi (quarantesimo con Galiè rimasto a terra, poi sostituito per infortunio). Successivamente sono stati espulsi Madonna e Cacciatore.

Nel dieci contro dieci, i sei minuti di recupero non sono servizi alla squadra di mister Cesario per trovare il pareggio. Nella gara di ritorno (in programma il 9 marzo a Vasto Marina) il Vasto Marina potrà e dovrà ribaltare il risultato di questo pomeriggio, cercando a tutti costi di conquistare la finalissima.

L'amarezza del presidente Pasquale Cirulli- "Si parla tanto di fair play, ma quello che è accaduto oggi pomeriggio in campo è stato vergognoso"- ha affermato nel dopo gara il presidente del Vasto Marina. "Vincere in questo modo, segnando per ben due volte con un avversario a terra, è davvero squallido. Anche se il Penne si ostina a ribadire che aspettava il fischio dell'arbitro- ha aggiunto Cirulli- credo che i giocatori dovevano fermarsi, mentre i miei ragazzi avevano smesso di giocare. Perdere così è davvero triste e lo è non solo per noi, ma per questo sport. Noi ci rifaremo al ritorno, loro oggi hanno perso, sportivamente parlando".