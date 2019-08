Tutto si deciderà oggi. Questo pomeriggio alle ore 15:00 al Davide Bucci i ragazzi di mister Rufini affronteranno il Vastogirardi, nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia (fase nazionale). Una settimana fa non si è andati oltre il pari ad Agnone (0-0) con i biancazzurri che, senza Marinelli, hanno fatto fatica in attacco, senza riuscire a trovare il gol fuori casa che li avrebbe portati più vicini al passaggio del turno.

In questa competizione i sansalvesi vogliono arrivare il più lontano possibile, cercando di strappare un posto in serie D arrivando tra le prime due squadre d’Italia. Non sarà facile oggi e non lo sarà nelle ipotetiche prossime gare. Grinta, cuore, coraggio, ma soprattutto voglia di vincere- di questo avrà bisogno questa squadra-, quella stessa voglia che non è mai mancata, anche se i troppi pareggi in campionato hanno vietato ai ragazzi del presidente Di Vaira di stare più vicini alla vetta della classifica. Domenica nell’1-1 col Martinsicuro il San Salvo è apparso stanco, alle prese con il solito problema del non cinismo sotto porta che ha portato perdere un'altra occasione di accorciare sul Paterno. Questo pomeriggio non li verranno date seconde chance: bisognerà vincere. Il Vastogirardi ha due risultati su tre per passare e quindi ai biancazzurri non rimane che conquistare la vittoria 'senza i se e senza i ma'. A disposizione di Rufini, a differenza di sette giorni fa, tornano Marinelli e Ramundo, mentre mancheranno all’appello Mastrojanni e Quaranta.

Buttarsi alle spalle i rimpianti in campionato e rimanere concentrati verso quello che da sempre, sin da inizio anno, è l’obbiettivo del presidente Di Vaira e della sua società: un posto in serie D. La strada è lunga e in salita. Ora più che mai si vedrà se questa squadra potrà essere in grado di prendere parte a questa scalata. Potrebbe essere l’ultimo treno questo e per prenderlo Marinelli e compagni dovranno battere il Vastogirardi. Tutto si deciderà oggi.