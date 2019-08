È il Vastogirardi ad accedere ai quarti di finale della fase nazionale di Coppa Italia di Eccellenza. Dopo lo 0-0 dell’andata il pareggio per 1-1 al Bucci qualifica i molisani in virtù del gol segnato in trasferta. Per l’U.S. San Salvo, che da metà del secondo tempo ha giocato in 10 uomini, c’è il rammarico per le tante occasioni avute e non concretizzate. I molisani riescono così ad agguantare uno storico passaggio di turno. I sansalvesi invece dovranno riflettere sull'atteggiamento generale e su alcuni episodi determinanti, su tutti il doppio giallo di Triglione: il biancoazzurro prima scalcia Fraraccio cadendo in tentazione alle sue provocazioni, poi si tuffa vistosamente lasciando i compagni in inferioriorità numerica.

La squadra del presidente Di Vaira, uscita comunque tra gli applausi dei suoi sostenitori, deve abbandonare il sogno di proseguire nel cammino iniziato con la vittoria del trofeo nella competizione regionale.

LA PARTITA - Si scende in campo con le due squadre accolte dall’entusiasmo dei sostenitori biancazzurri. La squadra di mister Rufini parte subito forte. Passa appena un minuto e Di Ruocco mette una palla in area su cui però Ferrante arriva in ritardo. Il San Salvo spinge in avanti alla ricerca del gol ma al 15’ capitan Marinelli rimedia un giallo per simulazione dopo aver accentuato una caduta in area. Al 17’ ci prova Consolazio con una spettacolare sforbiciata in area che però è centrale e facilmente parata da Pilenza. È sulla fascia destra, dove gioca Di Ruocco, che il San Salvo riesce a proiettarsi sempre in avanti mancando però di precisione nella conclusione finale. Al 18’ il cross del numero 10 sansalvese attraversa tutta l’area ma Marinelli non trova l’aggancio. Gli ospiti si fanno vedere su calcio di punizione dalla trequarti che però viene ribattuto dalla difesa biancazzurra con l’azione che poi sfuma. Al 35’ Cipriano tenta una conclusione da fuori area che però finisce alta con Cialdini che controlla. Un minuto dopo è Ferrante a pennellare un preciso cross dalla destra su cui Marinelli, a due passi dalla porta, colpisce di testa: l’attaccante sansalvese però schiaccia a terra con la palla che rimbalza davanti alla porta e poi finisce alta sulla traversa. Nel primo minuto di recupero Amicone, da posizione ravvicinata, tira debolmente e centralmente con Cialdini che riesce a respingere di piede. Allo scadere è ancora Marinelli a cercare il gol ma il suo tiro non trova lo specchio.

Si torna in campo e l’U.S. San Salvo prova ad accelerare alla ricerca del gol-qualificazione. Al 5’ filtrante di Marinelli in area per Di Ruocco che però spara alto. Ancora biancazzurri in avanti con Conte che, al 10’, indirizza un debole tiro verso la porta del Vastogirardi. Un minuto dopo ci prova Consolazio che, da posizione favorevole, calcia al volo ma manda alto. Ci prova anche Ianniciello con un tiro da fuori area al 20’ che finisce tra le braccia del portiere molisano. Al 24’ il San Salvo resta in dieci per l’espulsione di Triglione che va a terra nell’affrontare un avversario e l’arbitro punisce la simulazione con il secondo giallo che manda anzitempo negli spogliatoi il difensore.

Aumenta la tensione in campo con tante proteste da parte della panchina biancazzurra nei confronti del direttore di gara. Ne fa le spese il team manager Palumbieri allontanato dal direttore di gara. Al 33’ arriva la rete del Vastogirardi con Marinucci Palermo, più lesto di tutti ad avventarsi sul pallone dopo un batti e ribatti in area. Gli uomini di mister Rufini si gettano con slancio in avanti alla ricerca dei due gol che a questo punto servirebbero per passare il turno. Al 34’ Conte sfiora il gol con un gran tiro da fuori. Un minuto dopo è Felice a provarci. Passa un altro minuto e il portiere molisano salva con una gran parata sulla conclusione ravvicinata di Marinelli. La tensione è alta, al 43’ anche mister Rufini viene espulso insieme al collega Bernardi dall’arbitro Vergaro per un parapiglia iniziato dopo l'assegnazione di un calcio di punizione a centrocampo; vibranti le rimostranze anche dei tifosi. Ci prova anche Di Pietro, al 45’, con una conclusione che finisce a lato. Poi, al 46’, il gol del pari di Colitto riaccende le speranze dei tifosi di casa. Ma ormai è troppo tardi e, al triplice fischio, è il Vastogirardi a festeggiare per il passaggio del turno.

U.S. San Salvo - Vastogirardi 1-1 (33’st Marinucci Palermo; 46’st Colitto)

U.S. San Salvo: Cialdini, Felice, D’Aulerio, Triglione, Ianniciello, Conte, Ferrante (38’ Colitto), Tafili, Marinelli, Di Ruocco (27’ Di Pietro), Consolazio (18’ Izzi). Panchina: Monaco, Vicoli, D’Alò, Ramundo. Allenatore: Rufini.

Vastogirardi: Pilenza, Catalano L., Caserta, Marinucci Palermo, Scampamorte, Cea, Fraraccio, Cipriano, Contestabile, Amicone (12’st Patriarca), Cristina. Panchina: Malaspina, Antonelli, Catalano M., Terracciano, De Simone, Padula. Allenatore: Bernardi.

Arbitro: Giorgio Vergaro di Bari (Donatelli di Taranto e Scoppio di Molfetta)

Ammoniti: Marinelli, Felice

Espulso: 24' st Triglione