Sono stati due giorni di stage intenso, snodato tra sedute teoriche in aula e pratiche in acqua, quelli organizzati in partnership, nello scorso week-end, dall'Apnea Team Abruzzo e dall'ASD Vivi il Mare.

Al Centro Benessere di Vasto istruttori di grande prestigio sono stati il plurititolato Andrea Vitturini, detentore di quattro record nazionali indoor in altrettante discipline apneistiche, e Silvio Mercadante, i quali hanno affrontato tematiche nodali per le attività di apnea, dalle tecniche di nuotata alla preparazione atletica con un'attenzione particolare all'approccio mentale per il perseguimento della prestazione.

Tra slides, bracciate e dialoghi, tante le domande e le curiosità sollecitate dai partecipanti allo stage, a cui i due campioni hanno dato risposte puntuali alle quali hanno saputo affiancare dimostrazioni dal vivo direttamente in piscina, prima di chiudere l'evento con una finestra ampia su quello che viene definito un approccio non stressante alla performance, ovvero il modo tenere bassi i livelli di stress e di attesa prima e durante una prestazione.

Nel video (clicca qui) le interviste ad Andrea Vitturini e Silvio Mercadante curate da Luigi Spadaccini.