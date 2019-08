Dopo la ‘battaglia’ di pochi giorni fa a Fossacesia- persa con il risultato di 3-2- il Vasto Marina si prepara a disputare la gara di andata della semifinale di Coppa Italia del campionato di Promozione. Di fronte troverà il Penne, attualmente capolista in solitaria del girone B a 45 punti.

I ragazzi di mister Cesario, giocando in trasferta la prima (il ritorno si terrà il 9 marzo al campo di Vasto Marina) vogliono far bene e cercare di non subire una sconfitta che metterebbe a rischio il passaggio del turno. Non sarà a disposizione Michele Cesario. L’attaccante vastese ha dovuto mettere punti di sutura sulla mano, dopo aver colpito con un pugno una superficie di vetro- gesto di nervosismo a fine partita domenica [LEGGI] . Il giocatore- perno dell’attacco vastese- salterà anche la partita di domenica in campionato. Unica assenza in casa Vasto Marina.

La squadra, accompagnata da tutti i dirigenti della società, partirà in mattinata domani verso Penne. Questa potrebbe essere la gara del riscatto dopo un periodo caratterizzato da risultati che non hanno soddisfatto nè mister Cesario, nè la società, consapevoli entrambi che le energie- rispetto alla prima parte della stagione- sono diminuite. Questo non vuol dire che domani i padroni di casa se la passeranno liscia, anzi. I vastesi vogliono conquistare la finalissima e faranno in modo che questo avvenga.

Semifinali Coppa Italia Promozione

Penne 1920-Vasto Marina ore 15:00 (ritorno 9 marzo)

Poggio Barsicano- Sant’Omero Palmense ore 15:00 (ritorno 9 marzo)