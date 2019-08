Continua definirsi lo scacchiere politico in vista delle prossime primarie del centrosinistra. Dopo la scelta di Sel di appoggiare Francesco Menna (qui l'articolo), l'ufficializzazione gruppo elettorale dell'assessore ai Servizi Luigi Marcello: "Nella corsa alle primarie del centrosinistra sosterremo la candidatura di Maria Amato".

Lo stesso Marcello poi spiega come "in questi giorni ho avuto modo di confrontarmi con ambedue i candidati alle primarie sui contenuti programmatici della loro proposta. Un confronto aperto e schietto che ha permesso di illustrare la nostra visione di città fondata sul rinnovamento e l’ammodernamento e come intendiamo realizzarla nel futuro prossimo, con particolare attenzione alla macchina amministrativa, che, secondo noi, va potenziata in alcuni settori strategici, resa più all'altezza dei tempi e veda la soddisfazione del cittadino al centro dell'attenzione".

"Sulle risultanze dei confronti – spiega Marcello - è stata avviata una profonda riflessione con il coinvolgimento di quanti hanno sostenuto e condiviso con me questo percorso elettorale. Con essi abbiamo ritenuto all'unanimità che la proposta di Maria Amato si avvicinasse maggiormente ai nostri programmi e quindi la nostra decisione di sostenerla. Nel rivolgere un invito a tutti per una competizione leale e partecipata siamo certi che il vincitore delle primarie nel prossimo appuntamento di giugno verrà sostenuto da tutta la coalizione, perché uniti e compatti siamo convinti che ci confermeremo alla guida della città di Vasto che tanto amiamo".