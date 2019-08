Finanziamenti da 597mila euro per la bonifica dell'ex discarica di via Lota e 3milioni e 200mila euro per quella sita in Vallone Maltempo sono stati annunciati questa mattina in conferenza stampa dal sindaco di Vasto, Luciano Lapenna.

Per l'ex discarica di via Lota, firmata ieri la convenzione per la concessione dei contributi: entro il 31 maggio l'appalto, a fine novembre la riconsegna dei lavori. Tempi leggermente più lunghi per l'ex discarica di Vallone Maltempo, per cui l'iter non è stato ancora perfezionato, ma il sindaco ha assicurato comunque tempi brevi.

A seguire, l'intervista al sindaco Lapenna, mentre soddisfazione è stata espressa dall'assessore Marco Marra e dalla consigliera Paola Cianci: "È stato un lavoro pazzesco, – ha sottolineato Marra – dietro questo risultato c'è un grosso impegno da parte di tutta l'amministrazione e degli uffici comunali; abbiamo lavorato con decisione, sempre sul pezzo, senza lasciare mai pratiche in sospeso". Sulla stessa lunghezza d'onda Paola Cianci: "Sono molto soddisfatta di questi risultati che dimostrano la grande attenzione dell'amministrazione comunale e del governo regionale; sia in Comune che in Regione possiamo contare in rappresentanti della nostra parte politica che con atti concreti danno un contributo determinante a gestire al meglio le questioni ambientali".