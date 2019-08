Sabato 20 febbraio, nella sede centrale dell’ITE di Gissi a conclusione del progetto Christmas wishes exchange 2015, inserito nella piattaforma eTwinning (Comunità Europea di Scuole in rete), si è tenuto un incontro per socializzare esperienze condivise sul web. Il progetto, che prevedeva uno scambio di cartoline augurali on line e in cartaceo, ha visto la grande partecipazione di tutti gli alunni coinvolti e dei loro genitori.

L’evento si è svolto alla presenza della dirigente scolastica Aida Marrone che crede fortemente nella valenza formativa di questo gemellaggio e delle insegnanti di Lingua inglese Adriana Di Risio e Lorenza Sambrotta. Tutti gli obiettivi previsti e le attività proposte sono stati illustrati attraverso l’uso di strumenti tecnologici che hanno reso fruibili, in tempo reale, i momenti più significativi vissuti grazie all’incontro virtuale.

Al termine della mattinata, ai piccoli alunni è stato somministrato un test di gradimento che ha dato risultati entusiasmanti e ha evidenziato la loro propensione a ripetere l’esperienza. I genitori hanno espresso compiacimento per l’iniziativa perché hanno visto la Scuola aperta all’innovazione digitale e promotrice di una modalità di apprendimento allargato della Lingua inglese, che si è spinta oltre i libri di testo, creando rapporti amicali con bambini provenienti da altre nazioni europee.