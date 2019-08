Tiziano Longhi, sono passati più di due anni da quando sei stato in Senato per illustrare il tuo progetto: Bolletta in un click. (Qui l'articolo) Cosa è successo in questo periodo?

"L'altro giorno mi trovo in coda al check-in dell'aeroporto di Pescara e davanti a me un signore sulla settantina abbondante tira fuori lo smartphone e lo dà alla hostess Ryanair che legge il codice a barre sullo schermo e lo lascia passare. Vado in banca e vedo i tablet pubblicitari che mi informano che ricevendo sulla mail gli estratti conto posso evitare di far stampare ben 64 milioni di fogli di carta all'anno. Allora inizio a sentirmi preso in giro sul serio. Ma come? Privati e amministrazioni pubbliche si vantano di essere ecologiche perché evitano di far stampare qualche foglio di carta... e il Parlamento italiano non ha niente da dire. Quando sono andato a Palazzo Madama, col senatore Gianluca Castaldi due anni fa, io ho parlato di 4 miliardi di fogli di carta all'anno che si può evitare di produrre/trasportare/stampare. È una cifra enorme. L'Italia potrebbe essere di nuovo protagonista nel mondo nella vera lotta all'inutile inquinamento".



Avevi incontrato il senatore Castaldi. Ti aveva promesso qualcosa?

"No, anzi. Castaldi, che portandomi in Senato ha provato a smuovere qualcosa, da subito mi ha detto: 'Noi siamo opposizione. Ci boccerebbero qualsiasi proposta'. Ti posso confermare che avevo parlato anche con un Senatore di Forza Italia e un deputato Pd. Entrambi mi hanno detto di non credere nel progetto perché 'sai... i vecchietti... come farebbero...' (erano entrambi abruzzesi, quindi in realtà mi hanno detto: 'Sai... la vecchiarella'). La stessa cosa un dirigente sindacale. Ma come certamente saprete, immediatamente dopo la mia proposta i Cud dei pensionati arrivano esclusivamente online".



Puoi, dunque, dire di aver sperimentato in prima persona i tempi biblici della politica italiana?

"A questo punto una cosa va detta chiaramente: il freno in Italia è la classe dirigente, che cerca spesso di mascherare la sua incapacità dietro una falsa difesa degli anziani, che di ben altre difese avrebbero bisogno. Ma c'è un lato peggiore: in questi tempi di crisi, noi stiamo letteralmente tirando lo sciacquone su un miliardo di euro l'anno, con i quali continuiamo a inquinare ed avvelenare il nostro pianeta. Solo per darvi l'idea di che cos'è un miliardo di euro vi dico che il 5 per mille che finanzia lo sport e la cultura italiana, vale circa 400 milioni di euro l'anno. Con il progetto bolletta in un click oltre gli enormi benefici ambientali, oltre il ritorno prepotente di immagine per l'Italia, faremmo una manovra che vale due volte e messo il 5 per mille. Ogni anno. Ma in Italia si sa, la politica è capace solo di piangere miseria.

Il mio plauso va a voi di Zonalocale che avete capito e creduto nel progetto dall'inizio".