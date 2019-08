Il 4 marzo presso la Pizzeria Pizzipò di Vasto, si terrà, sin dalle 19,30, l’iniziativa di autofinanziamento del Movimento 5 Stelle "Il parlamentare che ti serve": "È il modo del MoVimento 5 Stelle di mettere in contatto cittadini e portavoce al Parlamento o al Senato delle Repubblica in un clima conviviale - spiegano gli attivisti - nel quale, per una sera, gli onorevoli si trasformeranno in perfetti camerieri al servizio delle persone così come viene inteso anche l’operato degli stessi nei rispettivi ambiti politici, ovvero al servizio dei cittadini".

"Per una sera, chi lo vorrà, potrà saperne di più sull’attività del MoVimento, davanti ad una pizza, parlandone direttamente con Alessandro Di Battista, Giorgio Sorial, Nicola Morra, gli abruzzesi Gianluca Vacca e Daniele Del Grosso, ed i nostri Gianluca Castaldi e Daniela Aiuto, parlamentare europea. Sarà presente anche tutta la squadra regionale capitanata da Pietro Smargiassi con Sara Marcozzi, Domenico Pettinari, Riccardo Mercante e Gianluca Ranieri. Cameriera d’eccezione sarà il candidato sindaco del MoVimento alle prossime elezioni amministrative, Ludovica Cieri. Chi desidera intervenire potrà far pervenire la sua prenotazione al numero telefonico 340 26.22.964".