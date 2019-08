I veterani del tennistavolo si sono sfidati a Vasto, presso la palestra del Centro Sportivo San Gabriele, nel secondo concentramento della serie A1 master. Dodici squadre della massima serie che vede scendere in campo i pongisti over 40 hanno disputato accesi match all'ultimo punto validi per le giornate dalla 5ª all'8ª del campionato 2015/2016 e giocati con la formula due singolari-un doppio-due singolari.

L'organizzazione è stata curata dalla Polisportiva San Gabriele guidata dall'infaticabile fratel Michele Ciaffi insieme al Persichitti Service Casalbordino, con cui ormai da anni c'è uno stretto rapporto di collaborazione. Dodici le squadre arrivate da ogni parte d'Italia: Prato, Challant, Casamassima, Vigevano, Modena, Bergamo, Castello Roma, Cral Comune di Roma, Este, Napoli, Moncalieri e i padroni di casa del Persichitti Service Casalbordino. Tra loro in campo anche nomi importanti come quello di Giovanni Bisi, ex campione europeo allievi, Adeyemo Fatai, olimpionico con la sua Nigeria, Xu Fang, già nazionale cinese, e Li Weimin, star della squadra casalese.

"Ringraziamo la Fitet per averci dato questa possibilità - commenta Alessandro Santoro a nome degli organizzatori -. Sono stati due giorni di sport con un clima fantastico tra persone che amano il tennistavolo e lo praticano ormai da tantissimi anni. Voglio ringraziare Nicola Baiocco, dell'Hotel Rio, dove hanno alloggiato le squadre e fratel Michele Ciaffi per la sua solita disponibilità". Dal punto di vista sportivo il Persichitti Casalbordino ha dovuto rivedere i suoi obiettivi. "Io mi sono infortunato - commenta Santoro - e così, insieme a Li-Weimin, abbiamo richiamato in campo Domenico Fratini. In questo concentramento abbiamo vinto due incontri che ci permettono di restare a metà classifica. Peccato perchè dopo la prima fase eravamo tra i candidati a salire sul podio del campionato".