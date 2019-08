"La riqualificazione e l’adeguamento dello stadio comunale garantirà alle società sportive e ai tanti tifosi di godere di un impianto moderno e funzionale all’altezza di una Città importante e di grande tradizione sportiva come la nostra". Così Luciano Lapenna, sindaco di Vasto, commentando l’approvazione da parte della Giunta comunale del Progetto preliminare di "Adeguamento e riqualificazione dello stadio comunale Aragona" dell’importo complessivo di 648mila euro e redatto dallo Studio Di Pasquale di Atessa.

"Il progetto - precisa il sindaco - sarà inserito nel Programma Triennale 2016-2018 delle Opere Pubbliche e sarà presentato al C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano al fine di ottenere il finanziamento pubblico nell’ambito del Fondo nazionale 'Piano Sport & Periferie' istituito con la Legge n.9 del 23 gennaio 2016. Sono estremamente fiducioso nella concessione, da parte del C.O.N.I., della somma necessaria per i lavori di adeguamento dello Stadio Aragona. Pertanto, ho dato subito mandato al dirigente del Settore IV Infrastrutture per il Territorio del Municipio cittadino di espletare tutti gli adempimenti necessari e consequenziali per addivenire al finanziamento per la realizzazione dell’intervento".