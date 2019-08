Si parlerà di sviluppo turistico nei due dibattiti organizzati dal Consorzio Vivere Vasto Marina coi candidati alle primarie del centrosinistra e del centrodestra. Il 24 febbraio si confronteranno Maria Amato e Francesco Menna, il 2 marzo Massimo Desiati, Giuseppe Tagliente, Guido Giangiacomo, Massimiliano Zocaro e Incoronata Ronzitti.

"Riteniamo - si legge in una nota del sodalizio che raggruppa gli esercenti della riviera - che gli incontri siano utili per condividere con chi si appresta a divenire Sindaco della ns città la visione e le prospettive della stessa. Sarà' l'occasione per esporre le nostre proposte e le nostre necessità', al fine di tracciare insieme la strada che conduce alle porte di una città nuova, fatta di coesione e aperta al futuro. Si parte quindi da mercoledì 24 alle 19, con Maria Amato e Francesco Menna , modererà l'incontro la giornalista Paola Calvano".