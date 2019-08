Secondo posto per Gaia Smargiassi nel torneo nazionale giovanile che si è svolto a Terni durante lo scorso fine settimana. La pongista della BCC San Gabriele tennistavolo, dopo aver battuto in semifinale Bianca Cornaggia, è stata sconfitta nella finalissima da Alessandra Ugolini, atleta del Tennis Tavolo Tifernum, che ha conquistato il gradino più alto del podio vincendo 3-0. Il podio è stato completato da Evelyn Vivarelli e da Bianca Cornaggia.

Soddisfazione in casa San Gabriele per questo podio conquistato dalla dodicenne pongista ormai da tempo nel giro della nazionale italiana. Per lei, entrata lo scorso anno nella top 100 delle giocatrici italiane, l'obiettivo principale di questa prima parte di 2016 è quello con i campionati italiani che si svolgeranno ad aprile.