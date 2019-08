Pizzoli - Audax Palmoli 1-4. Vittoria in rimonta per l'Audax Palmoli nella 4ª giornata di ritorno del campionato di serie C, portando a tre la serie di vittorie consecutive delle gialloblu. Le Panthers vanno sotto nel primo tempo con il gol di Fiore al 43'. Poi, nella ripresa, c'è la rimonta aperta da Bolognese dopo due minuti di gioco.

Iannicco firma la rete del sorpasso, al 5', e poi segna il 3-1 al 12'. Poi, al 22', è ancora Bolognese ad andare in gol fissando il risultato sul definitivo 4-1 in favore dell'Audax. Domenica prossima al campo sportivo Cieri di Palmoli arriverà il Castelnuovo Vomano di mister Mucci per il big match della 5ª giornata di ritorno.

Pro Vasto Femminile - Intrepida Ortona 0-2. Sconfitta tra le mura amiche per la Pro Vasto femminile. Le biancorosse non riescono a risalire la classifica, pur giocando alla pari contro le ortonesi. È stata una bella azione di Roberta Lombardi a risolvere il match in favore dell'Intrepida. Poi, nel finale, quando la Pro Vasto stava cercando di trovare il pareggio, le avversarie hanno siglato il raddoppio. Nella prossima giornata la squadra vastese sarà impegnata nella difficile trasferta in casa della capolista Femminile Pescara.