"Nella seduta del question time di domani sono in programma due interrogazioni a risposta immediata, a mia firma, su due temi molto delicati per il nostro territorio". Lo annuncia il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Pietro Smargiassi, che precisa: "La prima è rivolta all'assessore Paolucci e riguarda la realizzazione della sala di emodinamica nell'ospedale civile San Pio da Pietrelcina: un'opera importantissima in grado di accrescere i servizi dell'attuale reparto di cardiologia, di cui da troppo tempo si parla senza che si concretizzi nulla. L'importanza e l'utilità di questa sala non sono in dubbio; è giusto quindi sapere se e quando detta opera sarà realizzata".

"L'altra interrogazione - aggiunge Smargiassi - attiene la crisi occupazionale dello stabilimento Canali di Gissi, in cui oggi sono occupate 283 persone, e più in generale l'intera situazione dell area industriale della Val Sinello. A fine gennaio i dipendenti della Canali, in particolare quelli del pantalonificio, sono tornati a manifestare esprimendo tutto il disagio e la preoccupazione per i loro posti di lavoro. Ricordiamo che tra queste persone vi sono perlopiù madri di famiglia che compiono ogni giorno sacrifici enormi. Ho chiesto quindi all'assessore Lolli di chiarire come la Regione intenda affrontare in maniera fattiva la situazione. Mi aspetto da entrambi risposte chiare e dettagliate su argomenti importanti per l'intero territorio vastese".