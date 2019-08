La Vastese calcio a 5 si presenta a Torrevecchia Teatina per sperare in una vittoria e agganciare il treno playoff. La gara si mette subito bene per i ragazzi di Giacomucci che, con un super Mileno vanno avanti 2-0. Ma i soliti errori dei singoli (il primo su un anticipo sbagliato, il secondo per una palla persa, il terzo e il quarto su errore difensivo) riportano prima il Delfino in parità e poi addirittura sul 4-2 con cui si chiude il primo tempo.

La ripresa si apre con i vastesi in pressione totale. I biancorossi sembrano padroni del campo ma il portiere locale tiene a galla il Delfino che riesce anche ad allungare sul 5-2. A 8 minuti dalla fine mister Giacomucci tenta la carta del portiere di movimento che porta i frutti sperati con il gol di Gaspari (3-5). Ma, al 58', l'ennesimo errore di impostazione permette al portiere locale di chiudere il match sul 6-3 per il Delfino.

Il prossimo impegno sarà sabato 27 febbraio, sul campo di casa della Promo Tennis Vasto, contro il Centro Sportivo Teatino.

La classifica della serie C2 (gir.B)

44 Montesilvano

34 Tollo 2008

31 Red Devils Chieti

27 Centro Sportivo Teatino

24 Ateam Futsal

22 Futsal Atessa

22 Futsal Ripa

22 Paul Merson C5

20 S. Vito 83

19 Vastese

16 Delfino C5

12 Virtus Majna