Pronostico rispettato a San Severo dove la BCC Generazione Vincente Vasto Basket deve arrendersi contro la squadra che viaggia in testa alla classifica del girone D. L’Allianz Pazienza San Severo ha conquistato sin dal primo quarto un vantaggio consistente che si è andato incrementando minuto dopo minuto fino al punteggio di 80-48 con cui si è chiusa la partita. Superata questa settimana di sfide più che difficili (Ortona e San Severo), la squadra di coach Luise dovrà guardare ai prossimi appuntamenti in calendario per tornare a fare pesanti punti salvezza.

La partita. Tutto facile per l’Allianz Pazienza San Severo nella sfida contro la BCC Generazione Vincente Vasto Basket. Al primo canestro di Ciribeni risponde Jovancic (2-2) ed è la prima e ultima volta che la squadra biancorossa riesce a vedere il punteggio in parità. Poi la squadra del vastese Antonello Ricci prende subito il largo salendo subito sul 12-2 con il gioco da tre di Quarisa (+10) e poi, dopo il riavvicinamento degli ospiti (14-8 con il canestro di Jovancic), il San Severo vola fino al 29-12 di Cena che chiude sul +17 il primo quarto. Il secondo parziale si apre con la tripla di Dimarco per il +20 a cui rispondono Grassi (da 3) e Tracchi per riaccorciare sul -15. Ma è sempre San Severo a tenere la partita saldamente nelle sue mani, salendo anche sul +23 (47-24) senza che gli uomini di coach Luise riescano a trovare importanti trame offensive. E così il secondo parziale si chiude sul 50-28 a favore dei padroni di casa.

Si torna in campo dopo il riposo lungo e nei primi minuti sono più gli errori che i canestri, in 300 secondi la Vasto Basket non segna mai, San Severo solo tre volte, ma tanto basta per salire sul massimo vantaggio di +28 (56-28). Il tabellino dei vastesi resta fermo, si muove invece quello del San Severo che sale sul +32 con il canestro di Ricci (60-28). I primi punti del terzo quarto per la Vasto Basket li segna dalla linea dei liberi Vincenzo Dipierro, con il tabellone che segna 62-30, e poi con Tracchi che fa 2 su 2 per il -30. Distacco che rimane invariato con i liberi di Ikangi e Grassi. Gli ultimi 10 minuti scorrono via senza troppi patemi d’animo con il San Severo che conduce senza affanni la partita e la Vasto Basket che tenta di restare quantomeno sotto i 30 punti di distacco. Missione che non riesce perchè, nonostante la tripla di Ierbs (13 punti per lui), il tabellone segna alla sirena finale 80-48.

Allianz Pazienza San Severo - BCC Generazione Vincente Vasto Basket 80-48

Allianz Pazienza San Severo: Marmugi 5, Quarisa 6, Ciribeni 15, Dimarco 17, Ikangi 6, Romano 3, Ricci 13, Cena 12, Scarponi ne, Varrone 3. Coach: Coen

BCC Generazione Vincente Vasto Basket: Dipierro 7, Tracchi 6, Di Tizio 2, Jovancic 4, Casettari 1, Grassi 13, Ierbs 13, Pace ne, Cordici 0, Tabbi 2. Coach: Luise