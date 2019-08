È stato trasferito in eliambulanza a Pescara G.B., 43enne che oggi pomeriggio, a Vasto Marina, stava salendo su un albero per recuperare una palla finita tra i rami mentre dei bambini giocavano sul lungomare. Ma il ramo a cui l'uomo si era aggrappato per salire si è spezzato di netto, facendolo cadere pesantemente al suolo. La scena è avvenuta sotto gli occhi di tante persone che stavano passeggiando sul lungomare, approfittando della giornata di sole. Immediata è stata la richiesta di soccorsi.

Una dottoressa e un infermiere del pronto soccorso di Vasto, che si trovavano casualmente nei paraggi, hanno prestato i primi soccorsi all'uomo mentre arrivavano i loro colleghi dell'ambulanza. Vista la gravità della situazione, con il forte trauma alla nuca subìto dal 43enne, è stata fatta arrivare l'eliambulanza da Pescara.

I sanitari, dopo aver stabilizzato il ferito, lo hanno trasportato a bordo dell'elicottero che ha portato l'uomo al Santo Spirito di Pescara, dove ora è ricoverato in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del commissariato di Vasto.